Россияне и украинцы отреагировали на попытку ОУН устроить «Смерть России» на Крымском мосту

Киев, 4 мая. Украинские радикалы ОУН (запрещена в РФ) намерены провести антироссийскую акцию к открытию Крымского моста, разместив баннер со слоганом «Смерть России». В Сети отреагировали на заявления националистов.

Глава националистов ОУН Николай Коханивский заявил, что «на месте России должно образоваться несколько отдельных государств». Он анонсировал размещение баннера с антироссийским лозунгом.

Россияне и украинцы сошлись во мнении, что подобные акции являются противоправными согласно уголовному кодексу обеих стран.

«На статью УК РФ уже наговорил», — посмеялся Шура Балаганов.

«Это статья Криминального кодекса и уголовное дело», — написал Олег Киевский.

«Очередной храбрый портняжка», — считает Герман Б.

Пользователи полагают, что затею Коханивского ждет фиаско, поскольку российская сторона позаботилась о необходимых мерах безопасности. Поэтому радикалам придется использовать Photoshop, чтобы осуществить свою затею.

«Повесить баннер? Вот это перемога», — пошутил Александр Дерун.

«Сначала взрывать хотели, теперь баннер, уверен «перемога» будет в Фейсбуке и Photoshop», — отметил Андрей Шахматов.

«Как правило, после операции «Смерть России» они будут кричать «А нас за шо?», — уверен Сергей Сидненко.

В Сети считают, что украинских националистов не ждет безоблачное будущее. Они предлагают решить этот вопрос, передав Польше часть территорий Украины.

«Я нисколько не удивлюсь, если на Крымском мосту вместо этих лозунгов будут висеть члены ОУН», — написал Александр Круглов. «Не ожидал. Товарищ, похоже, живет в СССР, если волнуется о будущем России», — предположил Eugene Zaboy. «Надо отдать подарки Сталина, и Украине будет легче навести порядок. Львов отдать Польше вместе с ОУН УПА1, а поляки уже там разберутся», — считает Петр Сухинин из Киева.

1 Организация запрещена на территории РФ.