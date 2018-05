Американские СМИ бьют тревогу: F-35 — легкая мишень для старых зенитных орудий

Ракеты класса «земля-воздух» — высокотехнологичные средства уничтожения самолетов — обычно привлекают к себе все внимание. Но ВВС США напоминают нам, что старомодные зенитные орудия все еще представляют серьезную угрозу. F-35 — легкая мишень для старых зенитных орудий, пишут в США.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Как можно сбить F-35 большой пушкой» («How the F-35 Could Be Shot Down by a Big «Gun»), опубликованной на информационном портале The National Interest. Автор: Michael Peck (Майкл Пек).

Появился новый исследовательский проект ВВС по локализации зенитных батарей таким же образом, как наземные войска определяют местоположения минометов и снайперов. Цель проекта под названием «Target ID of Radar Backtracking of Ant-Aircraft Projectiles» (Определение цели с помощью радиолокационного отслеживания зенитных снарядов) заключается в использовании бортового радиолокатора для обратного отслеживания траектории зенитных снарядов и обнаружения их источника.

Примечательно, что в то время как в тексте исследования F-35 не упоминается, программа закупки предназначена именно для многоцелевого ударного истребителя F-35. Кроме того, в списке ключевых слов в нижней части документа есть и F-22.

«Я уверен, что это не совпадение, — говорит Дэн Гразье, военный эксперт и наблюдатель Проекта государственного надзора. — F-35 достаточно уязвим перед ударами с земли, особенно учитывая, что конструкторы решили не оснащать его протектированными топливными баками».

С точки зрения ВВС, зенитное будущее, ожидающее F-35 и другие самолеты США, выглядит мрачным.

«Унаследованная из прошлого зенитная артиллерия смертельна на расстоянии 10 000 метров и становится еще более смертоносной сейчас, когда снаряды «умнеют», а радиолокационное отслеживание становится все более точным. В ближайшем будущем они будут более смертоносными на гораздо больших высотах, так как сейчас активно разрабатываются многочисленные гиперзвуковые технологии, такие как рельсотроны и дальнобойная артиллерия с умными головками самонаведения».

Пилоты, как правило, обнаруживают наличие зенитных ракет только тогда, когда снаряды уже начинают разрываться вокруг них. Даже тогда замаскированные зенитные орудия весьма трудно обнаружить.

Но зенитные установки имеют свои отличительные особенности, на которые ВВС делают ставку. Например, зенитные установки могут устанавливаться только на определенных типах местности. Что еще более важно, большинство зенитных артиллерийских установок имеют несколько стволов, которые расположены в непосредственной близости друг от друга. Радиолокационная эффективная поверхность рассеяния стволов пушек будет иметь свои отличительные характеристики, что позволяет распознавать ее при сканировании на нескольких частотах. Кроме того, мерцание радиосигнала этих стволов будут очень заметным, особенно если зенитная установка имеет бронированную пластину или связана с радаром.

Благодаря сухопутным войскам ВВС скоро начнут изучать отслеживание зенитных ракет. На первом этапе проекта будет проведен обзор самых распространенных зенитных орудий и их радиолокационной эффективной поверхности рассеяния. Эта информация будет сопоставлена с различными воздушными радарами США. Интересно, что в документе ВВС конкретно упоминается радиолокатор, перевозимый боевыми кораблями AC-130, а также метеорологические радиолокаторы диапазона X.

Однако некоторые эксперты сомневаются, стоит ли ВВС вообще подвергать свои самолеты опасности.

«Интересно, что они все еще рассматривают возможность отправлять носители, пилотируемые или беспилотные, в зону боевых действий, — говорит Гразье. — При всей популярности оружия, применяемого вне зоны досягаемости ПВО, зенитные ракеты больше не должны быть такой большой проблемой».

С другой стороны, бывают случаи, когда наземные войска и дальние ракеты не могут быть использованы. Истребителям, работавшим в Афганистане, таким как F-16 и F/A-18, иногда приходилось опускаться достаточно низко, чтобы совершить удар. Также есть транспортные самолеты и вертолеты, которые ввиду характера их миссий являются уязвимыми для наземного огня, как и все остальные самолеты во время взлета и посадки. До тех пор пока зенитные ракеты являются угрозой, их необходимо отслеживать и устранять.