«Человек самобытного таланта»: Путин поздравил художника Шемякина с юбилеем

Москва, 4 мая. Президент России Владимир Путин в пятницу поздравил художника и скульптора Михаила Шемякина, которому исполнилось 75 лет. Глава государства назвал его человеком самобытного таланта.

«Человек яркого, самобытного таланта и огромной созидательной энергии — вы никогда не шли легкими, проторенными дорогами, а выбрали свой путь, достойный настоящего мастера», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, Шемякин является одним из самых востребованных современных художников благодаря широте интересов и тонкому чувству эпохи.

Отметим, что Михаил Шемякин имеет почетную докторскую степень Европейской академии искусств Франции, орден «Кавалер искусств и литературы» министерства культуры Франции, почетную докторскую степень Cedar Crest College (Аллентаун, шт. Пенсильвания), а также премию «Золотой софит», как лучший театральный художник 2001 года (Петербург).