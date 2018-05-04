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«Человек самобытного таланта»: Путин поздравил художника Шемякина с юбилеем
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    «Человек самобытного таланта»: Путин поздравил художника Шемякина с юбилеем

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    «Человек самобытного таланта»: Путин поздравил художника Шемякина с юбилеем

    Москва, 4 мая. Президент России Владимир Путин в пятницу поздравил художника и скульптора Михаила Шемякина, которому исполнилось 75 лет. Глава государства назвал его человеком самобытного таланта.

    «Человек яркого, самобытного таланта и огромной созидательной энергии — вы никогда не шли легкими, проторенными дорогами, а выбрали свой путь, достойный настоящего мастера», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    По словам Путина, Шемякин является одним из самых востребованных современных художников благодаря широте интересов и тонкому чувству эпохи.

    Отметим, что Михаил Шемякин имеет почетную докторскую степень Европейской академии искусств Франции, орден «Кавалер искусств и литературы» министерства культуры Франции, почетную докторскую степень Cedar Crest College (Аллентаун, шт. Пенсильвания), а также премию «Золотой софит», как лучший театральный художник 2001 года (Петербург).

    Автор: Антон Соколов
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