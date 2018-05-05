День Победы 9 мая: история праздника, отражение в искусстве, поздравления ветеранам

9 мая 2018 года наша страна в 73-й раз отмечает важнейшую дату — День Победы в Великой Отечественной войне. Наш народ заплатил за эту Победу огромную цену — более 27 миллионов погибших, десятки миллионов искалеченных, выбитые поколения, память о которых аукнулась через десятки лет демографическим кризисами…. Почти каждая российская семья свято хранит память о своих героях этой самой страшной войны в истории человечества — о погибших, воевавших, тружениках тыла, детях блокадного Ленинграда, узниках концлагерей…

История праздника День Победы

В первый раз День Победы в СССР отмечали 9 мая 1945 года. Именно 9 мая советскому народу было официально объявлено об окончании Великой Отечественной войны. А 24 июля 1945 года в Москве на Красной площади состоялся исторический Парад Победы в ознаменование победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне.

С 1945 по 1948 год День Победы 9 мая был выходным днем и отмечался в Советском Союзе вполне официально. Главным официальным атрибутом праздника был салют, который проходил в городах-героях.

Ветераны, которых тогда было много и которые были еще молоды, 9 мая традиционно встречались, выпивали «наркомовские» сто грамм за Победу, вспоминали пережитое… В Москве традиционный сбор ветеранов-однополчан проходит у Большого театра, туда приходили и москвичи, всегда было много молодежи… Этот знаменитый ритуал нашел свое отражение во многих «оттепельных» фильмах, когда память о героях войны стали активно возрождать, в частности в картине Марлена Хуциева «Июльский дождь».

В 1948 году выходной день 9 мая был отменен, хотя салют тридцатью артиллерийскими залпами все равно проводился. До начала 1960-х годов День Победы отмечали очень скромно, в основном в ветеранском кругу и военными, среди которых было много участников Великой Отечественной.

В начале 60-х годов тогдашний глава советского государства Никита Хрущев вернул Дню Победы государственный статус — именно тогда еще нестарым ветеранам дали понять, что их подвиг не забыт, что страна их помнит и любит. Об этом фильмы Хуциева «Застава Ильича» и «Был месяц май», «Летят журавли» Михаила Калатозова, об этом знаменитый «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова и десятки других киношедевров.

А в 1965 году — в двадцатилетне Победы — 9 мая снова стало выходным днем, и праздник приобрел те черты, которые сохранил по сей день. Военный парад, минута молчания в память о погибших, чествование ветеранов, праздничные салюты.

Последний раз юбилей Победы, в котором смогли массово принять участие еще живые и более ли менее полные сил ветераны, пришелся на 1985 год, на сорокалетие Победы. Широко отмечался праздник и в 1995 году, но ветераны уходили — и на полувековой юбилей Победы собралось уже гораздо меньше тех, кто реально участвовал в той войне.

Последующие юбилей уже были больше направлены на сохранение народной памяти о войне и Победе, что особенно ярко проявилось в народной акции «Бессмертный полк», которая берет свое начало с 2012 года. Каждый год в шествии людей с портретами своих родных — героев и участников Великой Отечественной, тружеников тыла, детей блокадного Ленинграда, людей переживших войну принимает все больше народу — счет идет на миллионы. В этих акциях регулярно участвует и президент России Владимир Путин, отец которого защищал Ленинград на Невском пятачке.

Поздравления с Днем Победы

Великая Отечественная дала мощный стимул русской поэзии, подарив миру как шедевры лирики, так и стихи, в которых отразились весь боль и ужас войны. Это «Жди меня», «Враги сожгли родную хату», «Когда на смерть идут — поют», «Землянка», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», «Его зарыли в шар земной», «Я знаю, никакой моей вины…», «Мой товарищ в смертельной агонии…» и десятки других шедевров, многие из которых мы помним наизусть еще со школы.

Не умаляя величия этих стихов, замолвим слово и за поэтические строки, которые будут уместны для поздравления ветеранов и близких, которые, возможно, помнят войну не только по книгам, но и по личным детским впечатлениям.

***

Праздник радостный и светлый

Отмечает вся страна.

Пусть нам солнце ярко светит —

Миру не нужна война!

С Днем Победы поздравляем,

Слава павшим и живым.

Подвиг ваш бессмертный славим

И «спасибо» говорим!

***

Желаю неба чистого и мира без войны,

И радости лучистой

Для всех людей земли.

Родных, любимых — с праздником!

Любви, здоровья, сил!

Чтоб каждый день вас радовал

И счастье приносил!

***

День Победы — памятный и горький!

День Победы — праздник на века!

Ветеранам вместе поклонимся.

Вам «спасибо» говорит страна.

Выстояли. Сберегли. Навеки память

Всем погибшим, всем, кто не дожил.

Вам же, кто сегодня рядом с нами,

Всем здоровья, радости и сил!