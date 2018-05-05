Итоги недели: что случилось в мире за семь дней

ОЗХО планирует выкопать трупы, армянская оппозиция не признала проигрыш, а Украина скупает советскую технику, надеясь вернуть Донбасс. Чем запомнилась уходящая неделя, с точки зрения международных отношений. О самых важных событиях расскажет «Мир за неделю».

В Сирии сегодня начинается вывоз террористов из провинции Хомс. Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» капитулировали, и теперь будут отправлены в Идлиб. Этот локальный успех — результат полномасштабного наступления правительственной армии при поддержке ВКС России, а так же грамотных действий специалистов Центра по примирению враждующих сторон. Мирные жители Сирии возвращаются в уже освобожденные населенные пункты, ведется зачистка территорий и восстановление инфраструктуры.

Но в целом картина выглядит менее радужно. Сирийское национальное агентство SANA сообщило, что жертвами очередного авиаудара западной коалиции стали 25 жителей Хасаки. Альянс во главе с США продолжает проводить точечную бомбардировку объектов, которые, по их мнению, задействованы в изготовлении химоружия.

Что касается так называемой химической атаки, эксперты ОЗХО придумали, как продолжить расследование. Они считают необходимым провести эксгумацию тел в сирийском городе Дума, чтобы взять биологические образцы.

Парламент Армении провел заседание по выбору нового премьер-министра. Рассматривалась кандидатура лидера оппозиции Никола Пашиняна. Из 53 необходимых голосов он набрал 45 и не получил желаемый пост.

Следующие выборы пройдут восьмого мая, за день до голосования закончится регистрация кандидатов. Если политики не утвердят главу кабмина и в этот раз, Национальное собрание ожидает роспуск.

Тем временем десятки тысяч сторонников оппозиции изо всех сил старались дестабилизировать обстановку в стране. В новую волну беспорядков, захлестнувших Ереван и Гюмри, не рискнули вмешиваться даже правоохранители. Лишь Министерство обороны Армении призывало демонстрантов не препятствовать проезду военной техники, но эти обращения остались неуслышанными.

Киев готовит вторжение в Донбасс. С таким заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, сейчас предпринимаются активные попытки эскалации конфликта. Петр Порошенко действительно занялся укреплением ВСУ. Так называемая «Операция объединенных сил», теперь направлена на то, чтобы «освободить оккупированные территории». Украина уже получила от американцев противотанковые ракетные комплексы Javelin, со 2 мая стартовала тактическая подготовка ВСУ.

Кроме американской техники, «Незалежная» вооружилась чешской. Частная компания Czechoslovak Group продала Украине десятки БМП и самоходных гаубиц «Гвоздика», произведенных еще в социалистической Польше. Впрочем, руководство предприятие уверяет, что речь ни в коем случае не идет об экспорте металлолома. А по состоянию все машины почти как новые.

Кстати, Чехия оказалась страной-производителем нашумевшего газа «Новичок», которым в Британии якобы был отравлен бывший полковник ГРУ и его дочь.

«Был у нас произведен и складирован «Новичок», пусть и в небольшом количестве», — заявил президент Чехии Милош Земан.

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд покинула свой пост на фоне миграционного скандала. Стало известно, что внутри министерства устанавливались целевые показатели: за год необходимо было выслать из страны определенное количество людей. Сама Эмбер Радд заявила, что была не в курсе этой системы.

Между Северной и Южной Кореей продолжается мирный диалог. Ряд новых соглашений был достигнут после встречи лидеров государств. Теперь же Пхеньян перейдет на единое время с Сеулом. Стрелки часов на 30 минут вперед планируется перевести сегодня, 5 мая.