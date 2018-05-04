Они цитируют несуществующие источники: Трамп вновь обрушился с критикой на СМИ США

Вашингтон, 4 мая. Президент США продолжает воевать с американскими СМИ посредством Twitter. В пятницу Дональд Трамп обрушился с критикой на NBC, заявив, что агентство постоянно цитируют несуществующие источники.

«NBC снова неправы! Они цитируют «источники», которые постоянно ошибаются. Источники, вполне возможно, вовсе не существуют, они выдуманы!» — написал Трамп.

NBC NEWS is wrong again! They cite “sources” which are constantly wrong. Problem is, like so many others, the sources probably don’t exist, they are fabricated, fiction! NBC, my former home with the Apprentice, is now as bad as Fake News CNN. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2018

Критика президента США в адрес NBC связана с тем, что журналисты внесли правку в статью, посвященную вероятной прослушке агентами ФБР разговоров адвоката Трампа.

Напомним, ранее Дональд Трамп неоднократно критически высказывался об американских СМИ, многие из которых он называет «фейковыми».