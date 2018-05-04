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Они цитируют несуществующие источники: Трамп вновь обрушился с критикой на СМИ США
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    Они цитируют несуществующие источники: Трамп вновь обрушился с критикой на СМИ США

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    Они цитируют несуществующие источники: Трамп вновь обрушился с критикой на СМИ США

    Вашингтон, 4 мая. Президент США продолжает воевать с американскими СМИ посредством Twitter. В пятницу Дональд Трамп обрушился с критикой на NBC, заявив, что агентство постоянно цитируют несуществующие источники.

    «NBC снова неправы! Они цитируют «источники», которые постоянно ошибаются. Источники, вполне возможно, вовсе не существуют, они выдуманы!» — написал Трамп.

    Критика президента США в адрес NBC связана с тем, что журналисты внесли правку в статью, посвященную вероятной прослушке агентами ФБР разговоров адвоката Трампа. 

    Напомним, ранее Дональд Трамп неоднократно критически высказывался об американских СМИ, многие из которых он называет «фейковыми».

    Автор: Федор Веснин
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