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Захарова потребовала от НАТО объяснений насчет «уничтожения» Чехией «Новичка»
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    Захарова потребовала от НАТО объяснений насчет «уничтожения» Чехией «Новичка»

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    Захарова потребовала от НАТО объяснений насчет «уничтожения» Чехией «Новичка»

    Москва, 4 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что РФ поставила перед НАТО вопрос о том, кто фиксировал уничтожение Чехией вещества типа «Новичок».

    Нервно-паралитическое вещество А230 в небольшом количестве было произведено в ноябре прошлого года в НИИ министерства обороны Чехии в Брно, заявил чешский лидер Милош Земан со ссылкой на данные гражданской контрразведки и военной разведки. По его словам, вещество тестировали и затем уничтожили.

    Захарова подчеркнула, что было сказано, что вещество на территории Чехии было уничтожено, однако остается вопрос — кто зафиксировал данный факт. Дипломат потребовала от НАТО объяснений по данному вопросу. 

    «Кто фиксировал это? Все-таки есть соответствующие эксперты. Как это было задокументировано? Эти все вопросы, в частности, к НАТО, остаются, не просто остаются, сегодня были поставлены. И на них надо отвечать», — заявила официальный представитель МИД РФ.

    Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к отравлению причастна Россия. Москва это категорически отрицает.

    Автор: Дарья Смолина
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