Китай ответил на обвинение Пентагона в ослеплении американских военных лазерами

Пекин, 4 мая. Китай не имеет никакого отношения к инциденту с американскими самолетами в африканской республике Джибути. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на претензии американской стороны, которая ранее обвинила китайских военных в ослеплении летчиков военным лазером.

«Заявления официального лица США не соответствуют действительности, мы уже направили США опровержение их ложных обвинений по официальным каналам», — говорится в официальном заявлении.

Чуньин подчеркнула, что власти Китая строго следуют нормам международного права и обеспечивают безопасность в регионе своего пребывания.

Напомним, что ранее официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт заявила, что китайские военнослужащие с территории военной базы в Джибути ослепили пилотов нескольких американских самолетов с помощью военного лазера, в результате чего летчики получили незначительные травмы. Уайт отметила, что этот инцидент может иметь серьезные последствия, и призвала власти Китая расследовать его.