Украинский суд продлил арест Рубану

Киев, 4 мая. Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца арест главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, в результате чего Рубан останется под стражей до 2 июля 2018 года.

Напомним, в марте сотрудники СБУ задержали Рубана при попытке выехать из Донецкой народной республики на подконтрольную Киеву территорию. По данным ведомства, при задержании в машине Рубана было обнаружено большое количество оружия, которое он якобы планировал использовать осуществления теракта в Киеве.