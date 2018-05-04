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Украина
Украинский суд продлил арест Рубану
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    Украинский суд продлил арест Рубану

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    Украинский суд продлил арест Рубану

    Киев, 4 мая. Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца арест главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов.

    Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, в результате чего Рубан останется под стражей до 2 июля 2018 года.

    Напомним, в марте сотрудники СБУ задержали Рубана при попытке выехать из Донецкой народной республики на подконтрольную Киеву территорию. По данным ведомства, при задержании в машине Рубана было обнаружено большое количество оружия, которое он якобы планировал использовать осуществления теракта в Киеве.

    Автор: Алексей Громов
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