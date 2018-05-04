Письма и рисунки детей из РФ передадут российским воинам в Сирии — омбудсмен Кузнецова

Москва, 4 мая. Российским военным в Сирии будут отправлены детские письма и рисунки, созданные в рамках проекта «Письмо солдату». Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Более четырех тысяч детских писем и рисунков будет передано солдатам, проходящих службу в отдаленных регионах, на границе и даже за пределами России... некоторые детские работы будут отправлены в Сирию и переданы российским солдатам и офицерам, освобождающим республику от международного терроризма», — сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Напомним, ранее представители РФ из Центра по примирению враждующих сторон в САР передали сирийским детям сувениры и подарки, собранные в ходе благотворительной акции «Дети России — детям Сирии». Усилиями добровольцев и общественников было собрано около 10,5 тонны одежды, обуви, игрушек и кондитерских изделий для сирийских детей.