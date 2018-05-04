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Сирия: более трех тысяч боевиков покинули южный пригород Дамаска
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    Сирия: более трех тысяч боевиков покинули южный пригород Дамаска

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    Сирия: более трех тысяч боевиков покинули южный пригород Дамаска

    Дамаск, 4 мая. Более трех тысяч боевиков и членов их семей покинули южные пригороды Дамаск. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

    По данным агентства, более трех тысяч боевиков и членов их семей покинули города Ялда, Бабила и Бейт-Сахм, которые расположены в районе Мухайям-эль-Ярмук. Боевики будут переправлены в провинцию Алеппо. Стоит отметить, что договоренность о выводе боевиков из южных районов Дамаска была достигнута в результате переговоров с участием руководства российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии с лидерами незаконных вооруженных формирований.

    В начале мая благодаря усилиям российских военных была освобождена от экстремистов Восточная Гута, которую покинули более 40 тысяч боевиков. Сейчас анклав находится под полным контролем властей Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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