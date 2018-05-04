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«Хватило бы на несколько кварталов»: МИД РФ усомнился в данных ОЗХО о дозе «Новичка», отравившего Скрипалей
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    «Хватило бы на несколько кварталов»: МИД РФ усомнился в данных ОЗХО о дозе «Новичка», отравившего Скрипалей

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    «Хватило бы на несколько кварталов»: МИД РФ усомнился в данных ОЗХО о дозе «Новичка», отравившего Скрипалей

    Москва, 4 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «просто сенсационное» заявление гендиректора ОЗХО Ахмета Узюмджю о количестве вещества, использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, Москва сомневается в достоверности этих данных.

    Дипломат напомнила, что Узюмджю утверждает, что при отравлении Скрипалей использовалось от 50 до 100 граммов химического вещества. Однако, если речь идет о яде, о котором заявляли власти Британии и о котором говорилось в стенах ОЗХО, то таким количеством можно было смело отравить не то, что двух человек, а жителей всех близлежащих кварталов, пояснила Захарова.

    «А эти два человека не только, как нас заверяют, выжили, но, по сообщению британских властей, нормально функционируют», — подчеркнула спикер МИД РФ.

    Напомним, ранее Захарова назвала три случая лжи со стороны Лондона в деле Скрипаля. Во-первых, как указала она, Россия не является страной изготовления химического вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. 

    Во-вторых, Москва подтвердила отсутствие у себя мотивов для преступления. И, наконец, президент Чехии Милош Земан опроверг информацию британцев о том, что «Новичок» производился только в России, подтвердив разработку этого вещества в своей стране.

    Автор: Алексей Громов
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