Меркель, Макрон и Порошенко могут провести трехстороннюю встречу 10 мая в Германии

Берлин, 4 мая. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко могут провести трехстороннюю встречу 10 мая. Об этом в пятницу заявила официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

По ее словам, 10 мая в немецком городе Ахен состоится награждение Макрона Международной премии имени Карла Великого за «видение новой Европы и работу над европейской независимостью». На церемонии награждения также будет присутствовать Порошенко, и немецкое правительство не исключает, что лидеры трех стран смогут провести встречу на полях мероприятия.

«По состоянию на текущий момент мы полагаем, что такая встреча будет», — пояснила Фиц.

Представитель немецкого кабмина полагает, что даже если переговоров как таковых не состоится, стороны смогут обменяться мнением относительно ситуации, сложившейся на Украине. Напомним, что в апреле Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и начале операции Объединенных сил.