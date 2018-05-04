США пытаются изолировать Венесуэлы перед президентскими выборами — МИД РФ

Москва, 4 мая. США продолжают давление на Венесуэлу и пытаются изолировать страну в перед президентскими выборами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Венесуэле 20 мая пройдут президентские выборы, в гонке принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий глава Николас Мадуро. Россия направит свою делегацию наблюдателей по приглашению Каракаса. По словам Марии Захаровой, в США не отказываются от курса на насильственную смену власти в южноамериканской стране.

«В Вашингтоне пытаются просто изолировать Венесуэлу, конечная цель… ужесточение санкций, включая нефтяные, она очевидна – это провоцирование долгового кризиса и как следствие усугубление социально-экономического положения», — подчеркнула российский дипломат, ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова добавила, что предстоящие выборы являются возможностью для гражданского примирения. Она призвала мировое сообщество оказать помощь народу Венесуэлы, а не стравливать его.