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США пытаются изолировать Венесуэлы перед президентскими выборами — МИД РФ
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    США пытаются изолировать Венесуэлы перед президентскими выборами — МИД РФ

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    США пытаются изолировать Венесуэлы перед президентскими выборами — МИД РФ

    Москва, 4 мая. США продолжают давление на Венесуэлу и пытаются изолировать страну в перед президентскими выборами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В Венесуэле 20 мая пройдут президентские выборы, в гонке принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий глава Николас Мадуро. Россия направит свою делегацию наблюдателей по приглашению Каракаса. По словам Марии Захаровой, в США не отказываются от курса на насильственную смену власти в южноамериканской стране.

    «В Вашингтоне пытаются просто изолировать Венесуэлу, конечная цель… ужесточение санкций, включая нефтяные, она очевидна – это провоцирование долгового кризиса и как следствие усугубление социально-экономического положения», — подчеркнула российский дипломат, ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Захарова добавила, что предстоящие выборы являются возможностью для гражданского примирения. Она призвала мировое сообщество оказать помощь народу Венесуэлы, а не стравливать его. 

    США пытаются изолировать Венесуэлы перед президентскими выборами — МИД РФ

    Автор: Герман Парло
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