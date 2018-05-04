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Новые правила техосмотра транспорта вступили в силу в России
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    Новые правила техосмотра транспорта вступили в силу в России

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    Новые правила техосмотра транспорта вступили в силу в России

    Москва, 4 мая. В России с 4 мая вступили в силу поправки в закон о техосмотре транспортных средств, нововведения серьезно меняют процедуру.

    Операторы техосмотра несут ответственность за выдачу диагностической карты, в которой отражается информация о возможности использования транспортного средства. Отмечается, что региональные органы власти получили право контролировать вопрос оплаты за выдачу дубликата диагностической карты.

    Новые правила также предусматривают изменения к требованиям по безопасности автомобилей. В частности, если стоит шипованная резина, то ею должны быть оборудованы все колеса транспортного средства.

    Наличие аптечки и огнетушитель также являются обязательными. На рассеиватели световых приборов запрещено устанавливать оптические детали, пишет «Парламентская газета»

    Автор: Ирина Селезнева
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