Telegram расхотел миллиард долларов

Интернет-мессенджер Telegram не будет проводить публичное размещение токенов. Фактически это означает отказ компании не только от привлечения огромной суммы в 1,3 млрд долларов со стороны инвесторов, но и от разработки собственной системы платежей на основе своей криптовалюты.

Вполне возможно, что этот проект мог также вызвать беспокойство спецслужб и стать одной из причин блокировки мессенджера. Федеральное агентство новостей попыталось разобраться, можно ли теперь ожидать снятия блокировки с Telegram.

Первой об отказе Telegram от initial coin offering (ICO, первичное предложение корпоративной криптовалюты инвесторам) сообщила американская The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Сама компания причины такого решения не комментирует. Но похоже, руководство Telegram просто решило, что компании хватит 1,7 млрд долларов, собранных в первых двух закрытых, только для своих, раундах ICO, вместо запланированных 3 млрд долларов.

Первоначально 3 млрд были нужны Telegram для запуска своей криптовалюты.

Впрочем, руководство Telegram вообще не любит рассказывать о своих планах и показателях работы. Например, о числе пользователей этого продукта мир узнает только из нерегулярных сообщений, которые Павел Дуров, создатель и глава компании Telegram Messenger LLP, публикует в официальном блоге компании. В одном из таких постов в конце марта он хвастался ростом аудитории мессенджера до 200 млн активных пользователей за последние 30 дней — то есть тех, кто за месяц хоть единожды открыл приложение на телефоне или компьютере. Никакой разбивки этой армии клиентов — хотя бы по странам — Telegram не сделал.

Столь же неохотно Дуров делится информацией о планах компании в рамках ICO. В опубликованном проспекте выпуска такой криптовалюты почти не было технических деталей и конкретных цифр, хотя занимал он аж 132 страницы и был подписан братом Павла Дурова Николаем, занимающим в Telegram пост технического директора.

К тому же, в отличие от давно используемого в мире и России initial public offering (IPO, первичное публичное размещение), когда инвесторы покупают акции компании и их права хорошо защищены законами, при ICO выполнение эмитентом своих обещаний никак государством не контролируется. Это очень не нравится регуляторам по всему миру, не исключая российских.

Так, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев не раз, отвечая на вопрос о криптовалютах, говорил, что рубль — единственное платежное средство в России, а все остальное — это суррогаты.

В СМИ попало и датированное 18 апреля письмо некоего Романа Антипкина, представленного как «сотрудник 12-го центра ФСБ», в котором он объяснял «истинную причину блокировки Telegram в России» как противодействие спецслужб желанию Павла Дурова создать в этом мессенджере «полностью неконтролируемую финансовую систему». За несколько дней до этого, 13 апреля, Таганский суд Москвы запретил работу Telegram в России, и с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать работу мессенджера.

Косвенно в пользу выдвинутой версии свидетельствуют сами спецслужбы, которые до сих пор не обратились в суд с требованием блокировки еще какого-нибудь мессенджера, например израильско-японского Viber. Хотя он использует такое же шифрование из-конца-в-конец, как и Telegram, и так же не предоставлял ФСБ ключи шифрования. Но как заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, Viber не состоит в реестре организаторов распространения информации, и на сегодня предпосылок для его блокировки в России нет.

Так или иначе, эксперты полагают, что блокировка Telegram будет продолжена, даже несмотря на отказ мессенджера от проекта собственной криптовалюты.

«Пока нам неизвестно, будет ли приостановлено создание собственной криптовалюты Telegram или нет, так как официальных комментариев со стороны мессенджера не было, — заявила ФАН член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Ани Асланян. — На мой взгляд, создание и оборот криптовалюты от Telegram вряд ли имеет отношение к работе самого мессенджера».

Проблема раскрытия перед ФСБ системы шифрования сообщений в мессенджере остается, и если спецслужба их не получит, то не стоит ждать и отмены решения по блокировке, считают в объединении компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт».

«Мы страдаем от того, что идет блокировка Интернета, но это понятное последствие поведения одного игрока, который не собирается договариваться с государством», — объясняет ФАН президент «Руссофт» Валентин Макаров.

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По мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, отказ от проведения публичной части ICO имеет под собой чисто коммерческое основание, и оно никак не связано с блокировкой мессенджера в России.