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Обнаружено тело пропавшего участника телешоу «Последний герой»
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    Обнаружено тело пропавшего участника телешоу «Последний герой»

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    Обнаружено тело пропавшего участника телешоу «Последний герой»

    Москва, 4 мая. Тело журналиста и участника телешоу «Последний герой» Сергея Сакина обнаружили в 50 метрах от того места, где мужчину в последний раз видели живым. 

    По информации Федерального агентства новостей, в настоящее время опознание тела продолжается, официального заключения о том, что найден именно пропавший писатель, пока нет.  

    Напомним, Сакин исчез осенью прошлого года — писатель должен был выехать из Мышкина в Москву 24 ноября, однако до дома так и не добрался. Сакина безуспешно искали сотрудники правоохранительных органов и добровольцы.

    Отметим, Сакин участвовал в первом сезоне популярного реалити-шоу «Последний герой». Он также является соавтором романа «Больше Бэна», получившего в 2000 году премию «Дебют».   

    Автор: Федор Веснин
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