Обнаружено тело пропавшего участника телешоу «Последний герой»

Москва, 4 мая. Тело журналиста и участника телешоу «Последний герой» Сергея Сакина обнаружили в 50 метрах от того места, где мужчину в последний раз видели живым.

По информации Федерального агентства новостей, в настоящее время опознание тела продолжается, официального заключения о том, что найден именно пропавший писатель, пока нет.

Напомним, Сакин исчез осенью прошлого года — писатель должен был выехать из Мышкина в Москву 24 ноября, однако до дома так и не добрался. Сакина безуспешно искали сотрудники правоохранительных органов и добровольцы.

Отметим, Сакин участвовал в первом сезоне популярного реалити-шоу «Последний герой». Он также является соавтором романа «Больше Бэна», получившего в 2000 году премию «Дебют».