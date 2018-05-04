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Роскомнадзор обнаружил более ста сайтов с пиратскими копиями фильма «Тренер»
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    Роскомнадзор обнаружил более ста сайтов с пиратскими копиями фильма «Тренер»

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    Роскомнадзор обнаружил более ста сайтов с пиратскими копиями фильма «Тренер»

    Москва, 4 мая. Роскомнадзор принимает меры защиты авторских прав в отношении недавно вышедшего в российский прокат фильма «Тренер», режиссером которого стал российский актер Данила Козловский.

    «Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателей принимает предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав в отношении вышедшего в апреле в российский прокат фильма «Тренер», — сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

    Как сообщает ведомство, были направлены уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма. Такие сообщения получили владельцы 118 интернет-ресурсов.

    Как стало известно, на данный момент были удалены пиратские копии киноленты с 81 страниц сайтов. Также ожидается, что удалят еще с 26 страниц.

    «Остальные 11 интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, блокируются операторами связи», — сообщает пресс-служба ведомства.

    Автор: Дарья Смолина
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