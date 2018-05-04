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Консул РФ во Вьетнаме прокомментировал приговор россиянке, обвиненной в транспортировке наркотиков
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    Консул РФ во Вьетнаме прокомментировал приговор россиянке, обвиненной в транспортировке наркотиков

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    Консул РФ во Вьетнаме прокомментировал приговор россиянке, обвиненной в транспортировке наркотиков

    Хошимин, 4 мая. Консул посольства РФ во Вьетнаме Дмитрий Кривошеев прокомментировал ситуацию вокруг россиянки Марии Дапирка, которую власти страны обвиняют в нелегальной транспортировке наркотических средств.

    «Существует порядок, в соответствии с которым можно отбывать наказание на территории России», — заявил Кривошеев в комментарии телеканалу «360».

    Гражданке РФ Марии Дапирка судом Хошимина был вынесен обвинительный приговор в связи с транспортировкой наркотических средств во Вьетнам. Россиянку приговорили к пожизненному заключению.

    Решение о вступлении обвинительного приговора в силу и возможной экстрадиции девушки зависит от своевременной подачи апелляции адвокатами обвиняемой стороны, считает консул.

    Дмитрий Кривошеев также заявил о поддержке российского посольства до вынесения обвинительного приговора россиянке в Хошимине.

    «Сотрудники посещали ее в следственном изоляторе, передавали посылки от родственников, проверяли состояние и всячески поддерживали», — сказал Кривошеев.

    Ранее стало известно, что россиянка отправилась к жениху в августе 2014 года. Из Таиланда в Африку она добиралась с пересадкой во Вьетнаме. Сотрудники таможенной службы обнаружили запрещенные препараты в багаже Марии. Свою вину она отрицает.

    Автор: Екатерина Кухарева
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