Основатель «Смысловых галлюцинаций» отправлен в психбольницу после поножовщины в магазине

Москва, 4 мая. Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин по приговору Лефортовского суда Москвы отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Решение суда было опубликовано в пятницу на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Против Бурдина было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» после того, как, по данным следствия, в ходе конфликта в магазине «Магнит» он ударил мужчину ножом в живот.

Специалисты провели экспертизу и установили, что Бурдин страдает хроническим психическим расстройством, в связи с этим суд освободил музыканта от уголовной ответственности и приговорил к принудительным мерам медицинского характера.

Защита Бурдина обжаловала приговор, однако дата рассмотрения апелляции пока не назначена. Как отметил брат Бурдина в официальной группе музыканта «ВКонтакте», родственники с решением суда не согласны: потерпевший от претензий в суде отказался, а медэксперты вспомнили о жалобах Бурдина психиатрического характера 1996 года, приговорив к бессрочному принудительному лечению «абсолютно здравого умом человека».