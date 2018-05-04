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Лидеры экстремистской ячейки, планировавшие теракты, уничтожены на Ставрополье
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    Лидеры экстремистской ячейки, планировавшие теракты, уничтожены на Ставрополье

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    Лидеры экстремистской ячейки, планировавшие теракты, уничтожены на Ставрополье

    Ставрополь, 4 мая. Два лидера религиозно-экстремистской ячейки ликвидированы в Ставропольском крае. Спецоперация прошла в  Невинномысске. Преступники были убиты при попытке задержания. По данным ФСБ РФ, они планировали теракты.

    Как уточнили в пресс-службе силового ведомства, при осмотре места происшествия сотрудники спецслужбы обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, а также самодельное взрывное устройство, подготовленное преступниками, огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

    Автор: Алексей Громов
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