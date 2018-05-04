Лидеры экстремистской ячейки, планировавшие теракты, уничтожены на Ставрополье

Ставрополь, 4 мая. Два лидера религиозно-экстремистской ячейки ликвидированы в Ставропольском крае. Спецоперация прошла в Невинномысске. Преступники были убиты при попытке задержания. По данным ФСБ РФ, они планировали теракты.

Как уточнили в пресс-службе силового ведомства, при осмотре места происшествия сотрудники спецслужбы обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, а также самодельное взрывное устройство, подготовленное преступниками, огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.