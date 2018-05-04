Аваков рассказал, как будет бороться с «российским лазером» в Донбассе

Киев, 4 мая. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков «отыскал» в Донбассе на территории проведения так называемой Операции объединенных сил военных РФ с ослепляющим лазерным оружием и рассказал, как будет бороться с якобы обнаруженным «российским лазером».

В пятницу на брифинге он в очередной раз заявил, что в Донбассе якобы присутствуют российские войска, и решил обвинить их в применении нового лазерного оружия, которое, по его словам, способно поражать сетчатку глаза.

Как сообщают украинские СМИ, Аваков уверил, что один из бойцов, которым в пятницу должны вручить награды, уже якобы поражен таким оружием. Конкретных доказательств глава украинского МВД в подтверждение своих слов не предоставил, однако заявил, что Киев уже принимает некие контрмеры и намерен поднять вопрос о применении лазера на международном уровне.

«Мы не до конца понимаем, что применяется конкретно, но представляем, что именно, у военных есть инструкция, мы будем ставить фильтры, приборы, надевать соответствующие очки», — добавил Аваков.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту и не является его стороной. Представители РФ неоднократно отмечали, что Россия заинтересована в том, чтобы Украина как можно скорее преодолела политический и экономический кризис.