Антициклон из Сирии принес в Центральную Россию рекордную жару

Москва, 4 мая. В нескольких областях Центрального федерального округа (ЦФО) России в мае побит полувековой температурный рекорд. Аномальная жара установилась в Воронежской, Калужской, Орловской и Липецкой областях.

Синоптики связывают потепление с приходом антициклона с Ближнего Востока.

«Это горячий воздух из Ирана, из Сирии. Мы побили температурные рекорды трех дней мая 1970 года — каждый день в Воронежской области фиксируем новый рекорд…» — приводит ТАСС комментарий главного метеоролога Воронежской области Александра Сушкова.

Отметим, в некоторых регионах ЦФО 4 мая ожидаются грозы и сильный ветер. В Тверской области в пятницу объявлен желтый уровень погодной опасности, ночную грозу при дневной температуре около 30 градусов обещают и в Орловской области.