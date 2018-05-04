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Антициклон из Сирии принес в Центральную Россию рекордную жару
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    Антициклон из Сирии принес в Центральную Россию рекордную жару

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    Антициклон из Сирии принес в Центральную Россию рекордную жару

    Москва, 4 мая. В нескольких областях Центрального федерального округа (ЦФО) России в мае побит полувековой температурный рекорд. Аномальная жара установилась в Воронежской, Калужской, Орловской и Липецкой областях.

    Синоптики связывают потепление с приходом антициклона с Ближнего Востока.

    «Это горячий воздух из Ирана, из Сирии. Мы побили температурные рекорды трех дней мая 1970 года — каждый день в Воронежской области фиксируем новый рекорд…» — приводит ТАСС комментарий главного метеоролога Воронежской области Александра Сушкова. 

    Отметим, в некоторых регионах ЦФО 4 мая ожидаются грозы и сильный ветер. В Тверской области в пятницу объявлен желтый уровень погодной опасности, ночную грозу при дневной температуре около 30 градусов обещают и в Орловской области.  

    Автор: Федор Веснин
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