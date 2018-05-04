Сирия новости 4 мая 16.30: САА отбила атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе ликвидировано двое боевиков «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 4 мая. ИГ1 пыталось атаковать позиции САА недалеко от Абу Кемаля, в Идлибе нейтрализовано двое боевиков «Тахрир аш-Шам», в Дамаск прибыла новая группа автобусов для вывода из региона боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по ИГ в Дамаске.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ противостоят ИГ в Дамаске.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Дамаске, атаковало САА в Дейр-эз-Зоре, ведет бои с ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла двоих боевиков в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа.

Провинция Дамаск

В районы Ялда, Бейт Сахем и Баббила прибыла группа автобусов для эвакуации сдавших позиции в этой части региона боевиков. Об этом пишет информационное агентство SANA. Напомним, исламисты, действовавшие в южных пригородах Дамаска, были вынуждены согласиться на условия Сирийской арабской армии (САА) и уехать в Идлиб и Алеппо.

В районе Хаджар аль-Асвад продолжаются вооруженные столкновения между правительственными войсками САР и террористами «Исламского государства». Ранее сообщалось, что САА при поддержке ВКС РФ выбила ИГИЛовцев с ряда территорий региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство DeirEzzor 24 передает на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что группировка «Исламского государства» атаковала расположения проправительственных сил Сирии недалеко от города Абу Кемаль. САА отбила нападение радикалов.

Напомним, террористы ИГ бежали на захваченные Демократическими силами Сирии (SDF) территории провинции Дейр-эз-Зор во время операции ВКС РФ и САА по освобождению Абу Кемаля и скрываются там до сих пор. Местные источники подчеркивают, что курды не предпринимают попыток зачистить подконтрольный им проблемный район от террористов.

Провинция Даръа

В западной части провинции Даръа вновь зафиксированы столкновения между связанной с «Исламским государством» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид» и Сирийской свободной армией (ССА). По данным информационного агентства Alsumaria News, в эпицентре противостояния находится город Хит. Сообщается также, что «свободная армия» несет значительные потери в перестрелках с ИГИЛовцами.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает в Twitter (@snhr), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков недалеко от административного центра региона.

Провинция Идлиб

В районе городов Аль-Фуа и Кефрая неизвестные ликвидировали двоих боевиков «Тахрир аш-Шам». Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Ранее сообщалось, что радикальные исламисты обстреляли населенные пункты. В результате атаки погиб мирный житель провинции. Напомним, в соответствии с соглашением, заключенным между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Ан-Нусры», мирные жители поселений Аль-Фуа и Кефрая эвакуируются на подконтрольные правительственным силам территории.

Ирак

Военный источник передает в микроблоге в Twitter (@TomtheBasedCat), что в результате совместной операции иракских и турецких спецслужб недалеко от границы стран был арестован высокопоставленный член «Исламского государства».

Террористы ИГ пытались напасть на расположения «Хашд аш-Шааби» на севере провинции Салах эд-Дин, пишет информационное агентство Iraqi News. В результате перестрелки бойцы отрядов народной самообороны ликвидировали двоих радикальных исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)