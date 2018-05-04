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Российские пограничники задержали украинских браконьеров в Крыму
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    Российские пограничники задержали украинских браконьеров в Крыму

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    Российские пограничники задержали украинских браконьеров в Крыму

    Симферополь, 4 мая. Крымские пограничники задержали украинское рыболовное судно, которое незаконно вылавливало камбалу в российских водах Черного моря. Об этом в пятницу сообщило крымское пограничное управление ФСБ РФ.

    Приписанный к порту Очакова корабль был остановлен возле мыса Тарханкут. Экипаж обвинили в незаконной добыче камбалы-калкан сетями в исключительной экономической зоне России. Пограничники изъяли у браконьеров несколько километров сетей, судно, а экипаж (пять граждан Украины) был доставлен в Крым «для проведения процессуальных действий».

    В погрануправлении ФСБ подчеркнули, что предпринимаемые российской стороной меры полностью соответствуют международному праву.

    Представители ведомства подчеркнули, что украинские браконьеры, действующие в водах Черного и Азовского морей, с начала года истребили свыше 70 дельфинов, которые занесены в Красную книгу. Морские животные погибают от рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов.

    Напомним, что в марте этого года украинские пограничники задержали в Азовском море российский рыболовный корабль «Норд», зарегистрированный в Крыму. Несмотря на то, что у всех членов экипажа были российские паспорта, Киев счел их гражданами Украины.  Российская сторона возбудила уголовное дело о захвате и угоне судна.

    Автор: Антон Соколов
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