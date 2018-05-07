Парад Победы: какую технику покажут россиянам 9 мая

Подготовка к военному параду на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне близится к завершению. Федеральное агентство новостей предлагает читателям ознакомиться с самой новой и наиболее интересной военной техникой, которая пройдет в торжественной колонне.

Наземная техника

Т-14 — новейший основной боевой танк России и первый в мире танк 4-го поколения. Предназначается для завоевания превосходства над всеми видами бронетехники противника и противотанковыми средствами. Разработан на универсальной тяжелой гусеничной платформе «Армата» по новой компоновочной схеме с необитаемой башней и расположением экипажа в бронекапсуле, отдельно от боекомплекта. В новой боевой машине использован ряд уникальных разработок и конструкторских решений, что делает Т-14 уникальным российским оружием, не имеющим аналогов в мировом танкостроении.

БМП «Курганец» — перспективная средняя гусеничная платформа, сконструированная по модульному принципу. Моторно-трансмиссионное отделение расположено в передней части корпуса и сдвинуто вправо для улучшения компоновки машины. Для выгрузки десанта используется аппарель с дополнительной дверью. Масса около 25 тонн. Экипаж — 3 человека. Десантное отделение рассчитано на восемь человек. Максимальная скорость составляет 80 км/ч по шоссе и 10 км/ч на воде. Пассивная броня дополняется комплексом активной защиты. Боекомплект и вооружение изолированы от десанта и экипажа.

БТР «Бумеранг» — перспективный бронетранспортер для транспортировки и поддержки огнем мотострелкового отделения, может самостоятельно преодолевать водные преграды. Двигатель расположен в передней части машины, что позволяет осуществлять посадку и высадку десанта с кормы. Платформа может быть оснащена различными дистанционно-управляемыми боевыми модулями в зависимости от типа машины. В качестве силового агрегата применен четырехтактный дизельный двигатель УТД-32ТР с турбонаддувом, мощность 510 лошадиных сил.

«Коалиция-СВ» — 152-мм самоходная гаубиц армейского звена. Предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных расчетов, ОБТ и другой бронированной техники. Также может уничтожать живую силу противника, его средства ПВО и ПРО, пункты управления войсками, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений в глубине его обороны. Вооружение: 152-мм гаубица 2А88, заряжание орудия модульное.

Арктический «Тор-М2ДТ» — автономный зенитный ракетный комплекс малой дальности, адаптированный к особо тяжелым климатическим условиям. Построен на базе гусеничного шасси ДТ-30 и способен выполнять боевые задачи в условиях экстремально низких температур и сложной пересеченной местности. В составе комплекса 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 тысяч метров.

БМПТ «Терминатор» — боевая машина огневой поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований. Поражает противотанковые расчеты противника, эффективно подавляет живую силу и даже бронированную технику. Есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, доты, дзоты и другие высокозащищенные цели. Вооружение: две 30-мм скорострельные автоматические пушки 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТ и два 30-мм автоматических гранатомета АГ-17Д в надгусеничных полках. Кроме того оснащается четырьмя дальнобойными противотанковыми управляемыми ракетами «Атака-Т» с тандемными боевыми частями.

Воздушная техника

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом. Это также самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении, среди летчиков получил прозвище «Белый лебедь». Вооружение: стратегические крылатые ракеты Х-55СМ в двух грузовых отсеках самолета. Для поражения целей на меньшей дальности используются аэробаллистические гиперзвуковые ракеты Х-15С. После переоборудования может оснащаться также свободнопадающими бомбами (до 40 000 кг). В перспективе состав вооружения бомбардировщика планируется усилить за счет введения высокоточных крылатых ракет нового поколения Х-555 и Х-101.

Ту-95МС — советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями. До недавнего времени единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Носитель крылатых ракет Х-55. В модификации Ту-95МС6 в грузовом отсеке на многопозиционной пусковой установке барабанного типа размещается шесть таких ракет. В модификации Ту-95МС16 в дополнение к внутрифюзеляжной пусковой установке предусмотрена подвеска ещё десяти ракет Х-55 на четырех подкрыльевых держателях и установлена СУРО (система управления ракетным оружием).

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Предназначен для уничтожения наземных и надводных целей. Может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы. Максимальная скорость полета — 2300 км/ч, дальность — 6800 км. Максимальная бомбовая нагрузка 24 000 кг.

Су-35С — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями с управляемым вектором тяги. Обладает передовой информационно-управляющей системой, радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решёткой «Н035 Ирбис», а также новыми двигателями АЛ-41Ф1С с плазменной системой зажигания. Вооружение: 30 мм авиационная пушка ГШ-30-1, ракеты Р-27ЭР, Р-27Т, РВВ-АЕ, Р-73. Противокорабельные ракеты: Х-31 или Х-59М. Высокоточные боеприпасы: Х-29Т, КАБ-500. Неуправляемые боеприпасы С-25, С-8.

Су-57 — перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения с управляемым вектором тяги. Выполнен по технологии «стелс», со штатным двигателем получит сверхзвуковую крейсерскую скорость. Также имеет новейший комплекс радиоэлектронного оборудования. Вооружение: 30-мм авиапушка 9-А1-4071К, ракетный комплекс «Кинжал», в перспективе будет оснащаться самыми современными ракетками класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность».

Боевые роботы и БПЛА

«Уран-6» — робототехнический комплекс для разминирования урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Представляет собой гусеничный самоходный радиоуправляемый минный трал. Оснащен пятью сменными инструментами: бойковым, катковым и фрезерным тралами, а также бульдозерным отвалом и механическим схватом. Способен преодолевать вертикальную стенку высотой до 1,0 метра и ров шириной 1,5 метра. Уже успел пройти испытания в Чечне (Сунженский район) и в операции по разминированию Пальмиры (Сирия).

«Уран-9» — управляемое на расстоянии гусеничное боевое средство, относящееся к категории наземных боевых беспилотных аппаратов. Масса — 10 тонн. В базовом варианте оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А72, пулеметом калибра 7,62 мм и десятью управляемыми ракетами. «Уран-9» может выпускать противотанковые ракеты 9С120 «Атака», а также противовоздушные ракеты 9К33 «Игла». Однако платформу можно использовать для установки самых разных систем вооружений. На борту есть термодатчики, лазерный дальномер, а также дневные и ночные камеры. Указанные системы могут автоматически обнаруживать, распознавать и сопровождать цель.

«Корсар» — средний разведывательный БПЛА малой дальности тактического звена. Предназначен для проведения разведки местности, осуществления патрульных и наблюдательных полетов, аэрофотографирования и аэросъемки местности, мониторинга окружающей среды, контроля автомобильных трасс и нанесения тактических ударов. Выполнен по традиционной для аппаратов подобного класса двухбалочной схеме с толкающим винтом и хвостовым оперением в виде обратной V. Масса дрона — 200 кг, радиус боевого применения — до 200 км. Вооружение: ракетный комплекс «Атака», способный уничтожать цели на расстоянии до 6 км, многоцелевые реактивные гранаты.

«Катран» — беспилотный летательный аппарат вертолетного типа корабельного базирования. Создается в интересах Морской авиации ВМФ РФ. Полетная масса — 300 кг, радиус боевого действия — 100 км. Может нести до 50 килограммов полезной нагрузки, в базовом варианте предполагается установить на него оптико-электронную систему слежения.