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МИД РФ: Донесение правдивой информации о Сирии поможет устранить провокации
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    МИД РФ: Донесение правдивой информации о Сирии поможет устранить провокации

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    МИД РФ: Донесение правдивой информации о Сирии поможет устранить провокации

    Москва, 4 мая. В МИД РФ прокомментировали вопрос о том, каким образом может Россия помешать дезинформации и провокациям в ситуации вокруг Сирии. Мария Захарова отметила, что ведомство доносит правдивую информацию об арабской республике. 

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что донесение правдивой информации до мирового сообщества поможет устранить провокации в Сирии.

    «Западное общество само по себе неоднородно. Доносить до людей, которые получают деньги за определенный политический курс, доводить до них нашу информацию  — это дело неблагодарное, но мы это делаем. В ОЗХО западниками было сделано все, чтобы помешать проведению брифинга», — сказала дипломат, ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Захарова пообещала, что если появится информация о готовящихся провокациях, МИД РФ будет сообщать заранее.

    Автор: Герман Парло
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