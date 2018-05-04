Пошли на принцип: эксперт прокомментировал отказ россиян снять георгиевские ленточки в Борисполе

Двоих россиян не пропустили через границу в киевском аэропорту Борисполь из-за того, что они отказались снять с сумок георгиевские ленточки. Об этом заявили в госпогранслужбе Украины.

«На багаже туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены на Украине. На просьбу пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали негативно», — написал пресс-секретарь ведомства Олег Слoбодян на своей странице в Facebook.

Как отметил в интервью Федеральному агентству новостей политолог института современного развития Никита Масленников, украинская сторона продемонстрировала свое невежество, отказавшись пропустить россиян, не снявших георгиевские ленточки. Тем не менее, по мнению эксперта, такой поступок со стороны Украины был вполне ожидаем.

«Это неправомерный поступок и вопиющее нарушение. Иначе трактовать действия украинских пограничников невозможно, — отмечает эксперт. — Украина часто так себя ведет. Все соответствует той линии, которой придерживается Киев. Возможно, одним из дополнительных поводов стало то, что после случившегося с «Нордом» российские пограничники стали контролировать движение судов в Азовском море, проверяя все лайнеры, следующие на Украину. Но в любом случае, не пропустить людей, которые не стали снимать георгиевские ленточки, — это нарушение прав человека, невежество и историческое беспамятство».

По мнению Никиты Масленникова, россияне правильно сделали, что проявили принципиальность.

«Наши люди имеют полное право носить этот символ. Каждый может его надеть. И правильно, что они не сняли эти ленточки. Из принципа. Да, у нас есть свои принципы».

Как отмечают в госпогранслужбе Украины, россияне — мужчина и женщина — прибыли в Борисполь из Минска. На руках у них были все документы, необходимые для того, чтобы пересечь границу. Однако контроль не удалось пройти из-за георгиевских ленточек, которые были привязаны к сумкам россиян. Снять их с багажа они отказались, в ответ на это украинские пограничники закрыли им въезд в страну. В результате, как сообщается, люди улетели обратно в Минск.

Напомним, закон, запрещающий носить и производить георгиевские ленточки, на Украине был принят прошлым летом. В российском министерстве иностранных дел такое решение назвали «антидемократическим и антиисторическим».