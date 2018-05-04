Захарова поставила евродепутатов перед выбором в преддверии ЧМ-2018

Москва, 4 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение евродепутатов с призывом отказаться от посещения матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом.

В обращении сообщается, что атака в британском Солсбери является одной из «насмешек России над европейскими ценностями». Захарова, в свою очередь, дала пару советов евродепутатам.

«Хотелось бы посоветовать евродепутатам либо новости читать, либо в футбол играть», — поставила она евродепутатов перед выбором в преддверии ЧМ-2018.

Ранее европейские депутаты заявляли, что представители их стран не приедут в Россию на чемпионат мира по футболу. Соответствующее решение было принято из-за инцидента, связанного с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, в британском Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Россия, Москва это категорически отрицает.