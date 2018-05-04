Захарова о годовщине событий в Одессе: Демонстрируемый украинскими властями цинизм зашкаливает

Москва, 4 мая. Четыре года прошло после трагических событий в Одессе, виновные до сих пор не наказаны, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, несмотря на призывы провести расследование, Киев до сих пор покрывает зачинщиков. По мнению Захаровой, «демонстрируемый украинскими властями цинизм зашкаливает». Представитель МИД РФ также напомнила, что это не первый подобный случай. Захарова также уточнила, нынешняя власть на Украине «дала добро», чтобы экстремисты могли безнаказанно «промаршировать по центру Одессы, просто издеваясь над памятью погибших в Доме профсоюзов».

При этом, по ее словам, западные кураторы, которые «обычно внимательны к правам человека, не хотят ничего видеть».

Напомним, днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в центре Одессы вспыхнул конфликт между сторонниками «антимайдана» и футбольными фанатами «ультрас» из Харькова и Одессы, а также активистами «евромайдана». Позже был совершен поджог Дома профсоюзов. Жертвами событий в центре Одессы стали 48 человек, более 250 пострадали.