Жители провинции Дейр-эз-Зор, вынужденные бежать из районов, которые в настоящее время контролируют курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF), рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о нелегкой судьбе арабского населения, проживающего сейчас к востоку от Евфрата.

Напомним, курдские вооруженные формирования при поддержке сил коалиции США захватили многие территории на севере и востоке Сирии под видом борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ). В частности, в ходе операции «Буря Джазиры» им удалось дойти до нефтяного поля «Аль-Омар». Однако местное население недолго радовалось своему освобождению от террористов. На смену «псевдо-Халифату» пришла американо-курдская оккупация.

Так, представитель одного из племен провинции Дейр-эз-Зор Абу-Аббас в интервью с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что в настоящее время курды притесняют арабское население, проживающее на левом берегу Евфрата:

«Они совместно с американцами применяют в отношении арабского населения репрессии и проявляют расовую дискриминацию. Заставляют учить курдский язык и преподавать на нем в школах, которые находятся на левом берегу Евфрата. Мы протестуем против этого как сирийские граждане, граждане единого сирийского государства. Курды являются врагами Сирии, арабов и ислама».

Эту информацию подтвердил в беседе с ФАН и другой житель востока Сирии Раиф Машхур:

«Да, на занимаемых курдами территориях есть расовая дискриминация, потому что там нет правительства, но есть безрассудная молодежь, разделяющая людей по расовому признаку и устанавливающая свои законы».

1 Организация запрещена на территории РФ.