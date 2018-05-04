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Захарова рассказала об «изощренных схемах» финансирования «Белых касок»
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    Захарова рассказала об «изощренных схемах» финансирования «Белых касок»

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    Захарова рассказала об «изощренных схемах» финансирования «Белых касок»

    Москва, 4 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что финансирование организации «Белые каски» осуществляется по весьма «изощренным схемам».

    Ранее американские СМИ сообщили, что власти США приняли решение о прекращении финансирования организации «Белые каски». Вопрос о дальнейшем финансировании находится «под пересмотром» ближневосточного бюро Госдепа. Окончательное решение по данному вопросу должно быть принято до 15 апреля, в противном случае финансирование организации прекращается.

    «Схемы, по которым проводится финансирование для «Белых касок», они просто очень изощренные. Корни этого финансирования имеют британское происхождение, ну, например фонд «Мэйдэй рескью», который работает, в том числе по сирийской проблематике», — отметила Захарова.

    Она также добавила, что американские СМИ сообщали о значительных пожертвованиях, которые получали «Белые каски» от ряда ангажированных в сирийском кризисе государств, а именно от США, Великобритании и Нидерландов. Кроме того, к финансовой поддержке «Белых касок» причастен ряд сомнительных неправительственных организаций Евросоюза.

    Автор: Алексей Громов
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