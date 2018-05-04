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Армении необходимо решать внутренние проблемы в рамках правового поля – МИД РФ
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    Армении необходимо решать внутренние проблемы в рамках правового поля – МИД РФ

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    Армении необходимо решать внутренние проблемы в рамках правового поля – МИД РФ

    Москва, 4 мая. Россия считает, что Армении необходимо решать свои внутренние проблемы в соответствии с конституцией и в рамках правового поля, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она напомнила, что выборы премьер-министра Армении назначены на 8 мая, и в настоящее время ситуация в стране стабилизировалась.

    «Мы отмечали неоднократно необходимость решения ситуации в правовом поле, в соответствии с конституцией этой страны», — подчеркнула Захарова.

    Напомним, массовые протесты в Армении начались после того, как премьер-министром страны был избран бывший президент Серж Саргсян. На фоне акций Саргсян 23 апреля подал в отставку.

    Автор: Герман Парло
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