Армении необходимо решать внутренние проблемы в рамках правового поля – МИД РФ

Москва, 4 мая. Россия считает, что Армении необходимо решать свои внутренние проблемы в соответствии с конституцией и в рамках правового поля, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что выборы премьер-министра Армении назначены на 8 мая, и в настоящее время ситуация в стране стабилизировалась.

«Мы отмечали неоднократно необходимость решения ситуации в правовом поле, в соответствии с конституцией этой страны», — подчеркнула Захарова.

Напомним, массовые протесты в Армении начались после того, как премьер-министром страны был избран бывший президент Серж Саргсян. На фоне акций Саргсян 23 апреля подал в отставку.