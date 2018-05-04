Осужденная во Вьетнаме россиянка стала жертвой наркогруппировки из Нигерии — адвокат

Москва, 4 мая. Россиянка Мария Дапирка, которую в Хошимине приговорили к пожизненному лишению свободы, стала жертвой нигерийской наркогруппировки, заявил адвокат, глава общественного фонда Sezimtal Сункар Нурмагамбетов.

Гражданка РФ, осужденная во Вьетнаме, имеет право ходатайствовать о передаче ее дела в российскую юрисдикцию. За перевозку наркотиков азиатской стране предусмотрена смертная казнь, но Дапирке дали пожизненный срок.

«У нас на тот момент имелись данные, что Мария стала жертвой нигерийской наркогруппировки наряду с другими гражданами постсоветского пространства», — сказал Сункар Нурмагамбетов, его слова передает «360».

Адвокаты из Sezimtal представляет интересы осужденной на территории РФ и в международных организациях. Нурмагамбетов отметил, что сотрудники фонда будут предпринимать необходимые меры, чтобы защитить интересы россиянки.