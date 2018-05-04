В демократии США что-то сломалось: Захарова отреагировала на снятие флага РФ со здания генконсульства в Сиэтле

Москва, 4 мая. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что произошедшее в Сиэтле, где американские спецслужбы вторглись на территорию генконсульства РФ, является рейдерским захватом. По словам Захаровой, «в американской демократии что-то сломалось».

«Власти США незаконно сняли флаг с недвижимости принадлежащей РФ. Россия как собственник никакого согласия на вторжение и снятие флага, естественно, не давала. Спецслужбы хозяйничают там как рейдеры…» — приводит комментарий Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что подобного нарушения законов в истории отношений РФ и США никогда не было.

«То, что происходит, — это фактически отказ от незыблемости права собственности… Речь идет о надругательстве над нашими государственными символами. Что-то сломалось в демократии США…» — отметила Захарова.

Напомним, ранее стало известно, что флаг РФ был снят со здания резиденции генерального консула в Сиэтле из-за якобы «утраты статуса». По крайней мере так инцидент прокомментировали в Госдепе.

До этого, в конце апреля, американские спецслужбы проникли на территорию закрытой российской дипломатической миссии. В МИД РФ ситуацию назвали возмутительной и беспрецедентной.