Сенатор от Крыма прокомментировал досмотр иностранных судов в Керченском проливе

В пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым сообщили, что проверки иностранных судов в Керченском проливе осуществляются в штатном режиме.

«Работа органов ФСБ России на данном направлении обусловлена необходимостью предотвращения попыток проникновения лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, незаконных мигрантов, контрабандного перемещения на территорию нашей страны оружия, боеприпасов, обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста», — отметили правоохранители.

При этом в пресс-службе ведомства особо подчеркнули, что от владельцев иностранных судов никаких претензий в адрес пограничной службы не поступало.

Сенатор от Республики Крым, член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сказал, что проверки иностранных судов — это необходимость.

«Действия российской стороны полностью соответствуют нормам международного и морского права, поэтому на сегодняшний день и неизвестны факты, когда со стороны владельцев и капитанов судов поступали бы какие-то возражения касательно проверок. Досмотры необходимы по многим причинам, они позволяют выявлять и пресекать незаконные провозы оружия, наркотических средств, контрафактных и контрабандных товаров и другие противоправные действия», — отмечает парламентарий.

Собеседник агентства указал, что ранее Россия, возможно, и шла на определенные уступки по отношению к украинским судам и не так жестко следовала всем процедурам, предусмотренным законом.

«Сейчас ситуация изменилась, на ее перелом, безусловно, повлияли агрессивные действия и риторика Киева. Я напомню, недавно на Украине зашла речь о закрытии внутренних вод для российских судов. Если Россия осуществляет лишь досмотр судов, как того предписывает законодательство, то Киев намерен полностью закрыть внутренние воды для наших судов, что является нарушением нормативной правовой базы.