«Белые каски» сняты с довольствия Госдепа: позорный конец «сирийских» лжецов

Власти США прекратили выделять средства «Белым каскам», сообщает телеканал CBS. По его информации, неправительственная организация получала финансирование со стороны Госдепартамента, но теперь вопрос дальнейших трат денег американских налогоплательщиков на скомпрометированный проект открыт.

Сняты с довольствия!

«Наша встреча в марте (с представителями Госдепа — ФАН) была очень продуктивной, — заявляет в интервью, которое разместил CBS на своем сайте, официальный представитель «Белых касок» Раид ас-Салех. — Мы получили от них даже заверения о том, что наше сотрудничество будет продолжено вплоть до 2020 года. Не было никаких намеков на то, что поддержка будет прекращена».

С той встречи не прошло и двух месяцев, как вдруг выяснилось, что «Белые каски» полностью сняты с довольствия Госдепа. Для «сирийского НПО», которое, сюрприз, зарегистрировано в Великобритании, это оказалось серьезным ударом — по озвученной теперь информации, прямые ассигнования Госдепа США составляли около трети всего бюджета данной организации.

Вскрывшийся факт примечателен тем, что «Белые каски» на протяжении всех пяти лет своего существования последовательно обманывали общественность, утверждая, что весь их бюджет формируется за счет добровольного массового сбора средств неравнодушных граждан — краудфандинга. Теперь же оказалось, что «неравнодушные граждане», финансирующие «Белых касок», — это чиновники американского внешнеполитического ведомства, для которых «сирийские борцы за свободу и правду» внезапно стали бесполезны и, возможно, даже нежелательны.

«Сейчас вопрос финансирования находится в процессе активного пересмотра, — добавляет в интервью ас-Салех. — Такое развитие событий является очень тревожным. В конце концов, это может негативно повлиять на наши возможности по спасению жизней».

Насколько же правдивы заявления «Белых касок» о том, что их деятельность «независима и добровольна»? Или мы видим «крокодильи слезы» пропагандистов, лишившихся спонсора после своей провальной дезы про «химическую атаку» в сирийской Думе?

Украденное имя и английская разведка: начало «Белых касок»

История «Белых касок» начинается в конце 2012 года — именно тогда в Соединенном Королевстве была зарегистрирована неправительственная организация «Сирийская гражданская оборона», чьим учредителем выступил Джеймс Ле Мезюрье, бывший офицер британской армии, впоследствии замеченный в роли наемника и частного советника по вопросам безопасности в ряде ближневосточных и африканских конфликтов.

Интересно имя, выбранное Ле Мезюрье для своей организации: название «Сирийская гражданская оборона» (Syria Civil Defence) явилось полной калькой международного наименования сирийских государственных сил гражданской обороны, аналога российского МЧС. «Кража имени» позволила будущим «Белым каскам» выступать в западной прессе с авторитетных позиций, по сути выдавая свои сюжеты за сообщения государственной сирийской службы.

Практически сразу деятельность организации была самым активным образом поддержана Великобританией. Английские внешнеполитические ведомства и спецслужбы субсидировали обучение и снаряжение членов будущих «Белых касок», обеспечив в период с конца 2012 по ноябрь 2015 года финансирование в размере 15 миллионов фунтов стерлингов по различным программам поддержки. Денежные вливания в «Белые каски» со стороны Великобритании оказались максимальными в 2016 финансовом году, когда созданная Ле Мезюрье, получила 32 миллиона фунтов стерлингов.

Иными словами, вплоть до конца 2016 года министерство иностранных дел Великобритании выступало крупнейшим спонсором «Белых касок». При этом в целом ряде публикаций в западной прессе прослеживалось, что деньги Уайт-холла были лишь официальным прикрытием целого ряда разведывательных, пропагандистских и подрывных программ спецслужб королевства, которые производились руками «Сирийской гражданской обороны».

Впрочем, «шоколадно-ванильный» начальный период существования этой конторы продлился недолго. Уже в начале 2014 года украденное название сменили на более известные нам «Белые каски» (что не помешало оставить надпись «Сирийская гражданская оборона» на логотипе организации), а Ле Мезюрье был вынужден официально оставить руководство организацией, передав руководство НПО в руки Сосан Асфари, жены британского миллиардера сирийского происхождения Аймана Асфари.

Понятное дело, такой «ребрендинг» организации был чисто номинальным — чета Асфари давно имеет британское подданство и проживает вне Сирии, однако он позволил «спрятать под прическу» слишком уж явно торчавшие из «Белых касок» уши британских спецслужб. Более того, в дальнейшем связь «Белых касок» и «Сирийской гражданской обороны» пытались всячески размыть — так, во всех западных источниках теперь датой основания организации ставится 2014 год.

Когда и каким образом произошло «переключение» подданства и довольствия «Белых касок» с британского на американское, установить пока проблематично, так как даже сам факт того, что Госдеп США обеспечивал треть нынешнего бюджета организации, стал ясен только сейчас. Впрочем, есть же оставшиеся две трети, не правда ли? Которые совершенно точно будут также теперь сокращены, вслед за решением Вашингтона.

Героические волонтеры или террористы и лжецы?

Темное прошлое «Белых касок» под крылом Великобритании буднично переросло в целый ряд скандалов, связанных с данной организацией на территории Сирии.

По данным самой организации, к 2016 году «Белыми касками» было задействовано около 2850 «добровольцев», которые работали в 114 пунктах, разбросанных по всей территории Сирии. Деятельность организации всячески пиарили в западных СМИ, а документальный фильм британского режиссера Орландо фон Айнсиделя с одноименным названием даже удостоили «Оскара» в 2017 году в номинации «лучшая документальная лента года».

Тем не менее, многие видео «Белых касок», повествующие о «неимоверных страданиях» сирийского населения от рук правительственных войск, были разоблачены как постановочные. Неоднократно «волонтеров» уличали в том, что в погоне за нужным сюжетом они наносили кровавый грим на статистов, изображавших жертв бомбардировок или химических атак, а от героев репортажей требовали выучить нужные обличительные или трогательные реплики, которые потом заставляли произносить на камеру.

Кроме того, начиная с момента появления «Белых касок» в Сирии, одних и тех же «волонтеров» замечали, как в белых касках организации, так и в рядах антиправительственных боевиков различных «расцветок», часто с оружием в руках. Комментарий руководства «Белых касок» в таких случаях был всегда одинаков: «Имелись отдельные случаи среди волонтеров — но среди руководства никогда такого не было!»

Кульминацией лжи «Белых касок» в Сирии стали сообщения о «химической атаке» в Думе, пригороде Дамаска, 7 апреля 2018 года. Сообщения «касок», включая видео с «жертвами атаки», стали предлогом для нанесения в ночь с 13 на 14 апреля ракетных ударов США, Великобритании и Франции по территории Сирии. Все тот же Раид ас-Салех заявил тогда, что в результате атаки Сирийской арабской армии на мирное население Думы задохнулись 70 человек, а еще «несколько сотен» находятся в критическом состоянии. В качестве химического агента был назван смертельно опасный нервно-паралитический газ зарин.

Однако уже через несколько дней стало ясно, что вся информация «Белых касок» об атаке в Думе была ложной и сознательно искаженной. Уже 9 апреля российские военные врачи посетили медицинское учреждение Думы и не обнаружили у находящихся там на излечении пациентов никаких признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ. Невозможность применения зарина была вынуждена признать даже группа Bellingcat, которая обычно выступает с открыто антисирийских и антироссийских позиций.

Чуть позже стал ясен и механизм возможной провокации «Белых касок»: согласно независимому расследованию телеканала One America News, в больницу Думы ворвались какие-то люди, которые вели запись на камеру и «кричали, что была химическая атака». Телеканал выяснил, что химатаку сфабриковали антиправительственные боевики, которые хотели «добиться удара западных государств по сирийской армии». По свидетельствам медперсонала, боевики «принесли с собой якобы пострадавших и начали поливать их водой из шланга, врачи разнервничались, схватили шланги и стали помогать». Главный врач этого медицинского учреждения также опроверг присутствие в больнице пострадавших от химической атаки.

Окончательная точка в расследовании фальсификации «белых касок» была поставлена во время российского брифинга в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия в Гааге. На брифинге выступили свидетели атаки в Думе, в том числе и те, кто стал невольными участниками постановки «Белых касок». Согласно их показаниям, видеоролик «Белых касок» — это грубая и наглая инсценировка, имевшая единственную цель: обеспечить оправдание для последующего натовского удара по Сирии.

Читайте также: Расстрел военных в Сирии: миротворцы ООН — соучастники терроризма

Оказавшись разоблаченными, «Белые каски» стали просто не нужны — и от них, очевидно, решено избавиться. Однако теперь следует последить за появлением новых «неправительственных организаций» в Лондоне или Вашингтоне, с голливудским названием и арабскими фамилиями в руководстве. Не исключено, что через несколько недель эти вновь созданные конторы перехватят эстафету по очернению сирийских властей в глазах мирового сообщества.