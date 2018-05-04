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Москва призывает Лондон к честному сотрудничеству в расследовании «дела Скрипаля» — МИД РФ
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    Москва призывает Лондон к честному сотрудничеству в расследовании «дела Скрипаля» — МИД РФ

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    Москва призывает Лондон к честному сотрудничеству в расследовании «дела Скрипаля» — МИД РФ

    Москва, 4 мая. Москва призывает Лондон отказаться от безрассудной политики в отношении России, РФ также ожидает от Соединенного королевства честного расследования так называемого «дела Скрипаля». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы призываем Великобританию отказаться от безрассудной политики в отношении России и ожидаем от Лондона честного сотрудничества по инциденту в Солсбери…» — приводит комментарий Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

    В марте Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила. Заявление России по «делу Скрипаля» в ОЗХО поддержали 14 стран.

    В последнее время британская сторона упорно скрывает любую информацию о состоянии Сергея Скрипаля. По мнению члена Совета Федерации РФ Алексея Пушкова, переход от обвинений к молчанию говорит о том, что «дело Скрипаля» развалилось.  

    Автор: Герман Парло
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