Одессит Melovin не смог по-украински общаться с журналистами на «Евровидении»

Киев, 4 апреля. Певец из Одессы Константин Бочаров (Melovin), который будет представлять Украину на «Евровидении» в этом году, не смог ответить на вопросы журналистов на украинском языке.

21-летний исполнитель сперва пытался использовать государственный язык в разговоре с прессой, однако в какой-то момент знания украинского оказалось недостаточно, и Бочаров был вынужден обратиться за помощью к переводчику, пишет портал «Дни.ру».

Отметим, что украинские власти запретили участнику «Евровидению» разговаривать на русском языке. Melovin ранее победил на национальном отборе, и теперь будет представлять страну на международном музыкальном конкурсе. В Лиссабон он отправится с песней Under The Ladder.

Россию же будет представлять Юлия Самойлова, которую не пустили на «Евровидение» в прошлом году, когда «хозяйкой» конкурса была Украина. Девушка исполнит песню I Won't Break. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй полуфинал — 10 мая, а финал — 12 мая.