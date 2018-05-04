Нобелевский лауреат отреагировала на отмену вручения премии по литературе в этом году

Москва, 4 мая. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич отреагировала на заявление о том, что в этом году Нобелевскую премию по литературе не будут вручать.

Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в этом году в результате скандала вокруг французского фотографа Жан-Клода Арно, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Шведская академия приняла решение вручить сразу две премии в 2019 году – за этот год и будущий.

Алексиевич напомнила, что в истории вручения Нобелевской премии был перерыв, и это происходило во времена Второй мировой войны. Белорусская писательница отметила, что ситуация, связанная с сексуальными домогательствами, лишь увеличит престиж премии.

«Как ни странно это звучит, это положительно скажется на престиже Нобелевской премии», — цитирует «Телеканал 360» Алексиевич.

Писательница отметила, что «люди не представляют степени моральности, которая существует в Швеции». По ее мнению, идея Нобелевской премии является благородной и никакого отношения к скандалу вокруг французского фотографа не имеет.