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Нобелевский лауреат отреагировала на отмену вручения премии по литературе в этом году
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    Нобелевский лауреат отреагировала на отмену вручения премии по литературе в этом году

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    Нобелевский лауреат отреагировала на отмену вручения премии по литературе в этом году

    Москва, 4 мая. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич отреагировала на заявление о том, что в этом году Нобелевскую премию по литературе не будут вручать.

    Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в этом году в результате скандала вокруг французского фотографа Жан-Клода Арно, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Шведская академия приняла решение вручить сразу две премии в 2019 году – за этот год и будущий.

    Алексиевич напомнила, что в истории вручения Нобелевской премии был перерыв, и это происходило во времена Второй мировой войны. Белорусская писательница отметила, что ситуация, связанная с сексуальными домогательствами, лишь увеличит престиж премии.

    «Как ни странно это звучит, это положительно скажется на престиже Нобелевской премии»,  — цитирует «Телеканал 360» Алексиевич.

    Писательница отметила, что «люди не представляют степени моральности, которая существует в Швеции». По ее мнению, идея Нобелевской премии является благородной и никакого отношения к скандалу вокруг французского фотографа не имеет.

    «Это наоборот только повышает мое уважение к людям, премии и Швеции», — подчеркнула Алексиевич.  

    Автор: Дарья Смолина
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