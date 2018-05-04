4 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Глава ОЗХО назвал дозу вещества, которым отравили Скрипалей

Глава ОЗХО назвал дозу вещества, примененного при отравлении Скрипалей Глава Организации по запрещению химического оружия назвал дозу вещества, примененного при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. «Я не знаю точного объема, но мне сказали, что там может быть 50 – 100 граммов или порядка того, что выходит за пределы исследовательской деятельности», — заявил Ахмет Узюмджю. Эти слова шокировали Леонида Ринка, одного из разработчиков системы химического оружия «Новичок», которое, как заявили британские власти, использовалось при отравлении Скрипалей. По его словам, от такой дозы погибло бы все население Солсбери.

Варшава инициировала заседание Совбеза ООН по Украине Совбез ООН 29 мая проведет первое в этом году заседание, посвященное ситуации на Украине. Об этом журналистам рассказала постоянный представитель Польши в ООН Иоанна Вронецкая. Отмечается, что председательствовать на заседании будет Польша, которая инициировала данное обсуждение. При этом, кто будет выступать в ходе дискуссии, а также, каких вопросов коснутся участники, неизвестно. От Москвы на обсуждении ждут отчет о результатах выполнения Минских договоренностей.

Дональд Трамп поручил вывести часть американских войск из Южной Кореи Дональд Трамп поручил вывести часть американских войск из Южной Кореи, сообщает «The New York Times». Издание отмечает, что поводом для сокращения послужила предстоящая встреча президента США с вождем КНДР Ким Чен Ыном и стремление снизить расходы. Добавим, на данный момент в Республике Корея находится более 23-х тысяч военных из США, при этом Сеул оплачивает только половину от стоимости их пребывания — порядка 800 миллионов долларов.