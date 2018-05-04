Путин наградил Безрукова, Газманова и Цискаридзе орденом Дружбы

Москва, 4 мая. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы российских деятелей культуры.

Высокой награды удостоились народный артист РФ, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, артист Олега Газманов, а также певец и композитор Вячеслав Добрынин.

Соответствующий указ, подписанный главой государства, был размещен на сайте правовой информации. В документе отмечается, что орденом Дружбы Безруков, Газманов, Цискаридзе и Добрынин были награждены «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», передает «ФедералПресс».

Также госнаграды получат чиновники, рабочие, ученые и учителя. В частности, глава Калужской области Анатолий Артамонов удостоен ордена Александра Невского.