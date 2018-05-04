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Дэдпул станцевал на каблуках в ролике Селин Дион
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    Дэдпул станцевал на каблуках в ролике Селин Дион

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    Дэдпул станцевал на каблуках в ролике Селин Дион

    Вашингтон, 4 мая. Канадская певица Селин Дион выпустила клип на песню Ashes, записанную для боевика «Дэдпул 2». Ролик был выложен на YouTube певицы.

    На кадрах Дэдпул, которого играет Райан Рейнольдс, танцует вокруг исполнительницы на каблуках. В конце клипа он просит Дион спеть композицию похуже: «Это «Дэдпул 2», а не «Титаник». Певица в ответ обзывает его Человеком-пауком.

    Напомним, Дэдпул 2» выйдет на российские экраны 17 мая.

    Как ранее писало издание «Дни.ру», легендарный комедийный боевик получит спин-офф в виде мультсериала для взрослых. Представители канала FXX запланировали выпустить десять эпизодов сериала.

    Автор: Анна Иванова
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