Захарова сообщила о переговорах глав МИД и Минобороны России и Египта в формате «2+2»



Москва, 4 мая. Министры иностранных дел и главы Минобороны России и Египта проведут переговоры 14 мая. Об этом сообщила сегодня официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Встреча пройдет в Москве.

«Предполагается, что будут проведены раздельные профильные встречи, а также встречи в формате «два плюс два», — уточнила дипломат.

По ее словам, на повестку переговоров будут вынесены вопросы региональной и международной повестки дня. Особое внимание планируется уделить положению дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, стороны обсудят и задачи укрепления взаимодействия между России и Египта для урегулирования региональных кризисов, а также дальнейшие скоординированные шаги по противодействию глобальным угрозам терроризма и экстремизма.

Спикер МИД РФ напомнила, что такой механизм консультаций был учрежден в ноябре 2013 года.