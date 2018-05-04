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Захарова сообщила о переговорах глав МИД и Минобороны России и Египта в формате «2+2»
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    Захарова сообщила о переговорах глав МИД и Минобороны России и Египта в формате «2+2»

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    Захарова сообщила о переговорах глав МИД и Минобороны России и Египта в формате «2+2»
    Москва, 4 мая. Министры иностранных дел и главы Минобороны России и Египта проведут переговоры 14 мая. Об этом сообщила сегодня официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Встреча пройдет в Москве.

    «Предполагается, что будут проведены раздельные профильные встречи, а также встречи в формате «два плюс два», — уточнила дипломат.

    По ее словам, на повестку переговоров будут вынесены вопросы региональной и международной повестки дня. Особое внимание планируется уделить положению дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, стороны обсудят и задачи  укрепления взаимодействия между России и Египта для урегулирования региональных кризисов, а также дальнейшие скоординированные шаги по противодействию глобальным угрозам терроризма и экстремизма.

    Спикер МИД РФ напомнила, что такой механизм консультаций был учрежден в ноябре 2013 года.

    Автор: Алексей Громов
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