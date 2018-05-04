Рособрнадзор опубликовал видеоролики для помощи сдающим ЕГЭ школьникам и их родителям

Москва, 4 мая. Рособрнадзор опубликовал на платформе YouTube несколько видеороликов, которые должны помочь школьникам подготовиться к главному экзамену — ЕГЭ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 4 мая.

В видеороликах рассказано, как выбрать предметы для сдачи экзамена, как построить график подготовки, на что следует обратить внимание до, во время и после экзамена.

«Сейчас, когда осталось совсем немного времени до начала основного периода ЕГЭ, мы выпускаем видеоматериалы, которые подскажут и родителям, и выпускникам, как настроиться перед экзаменами, преодолеть нервозность, успокоиться и успешно сдать ЕГЭ», — сообщил заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

По словам Кравцова, ведомство старается максимально разъяснить и выпускникам, и их родителям все аспекты проведения ЕГЭ, подготовки к экзаменам.