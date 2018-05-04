Украинский депутат с пакетом кефира на голове устроил стрельбу в горсовете Никополя

Киев, 4 мая. Украинский депутат Александр Рыбаков устроил стрельбу на сессии горсовета в Никополе Днепропетровской области после того, как представители экстремистской организации «Правый сектор»1 (запрещена в РФ) надели ему на голову пакет с кефиром.

Как сообщает издание Nikopolnews.net, в пятницу экстремисты сорвали внеочередную сессию Никопольского горсовета: они устроили потасовки в сессионном зале, взобрались на трибуну и заблокировали городского голову, а затем надели на голову депутата Рыбакова пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой.

После этого, как сообщает издание, в сессионном зале раздались два выстрела. СМИ со ссылкой на местных правоохранителей утверждают, что их произвел депутат Рыбаков. Один выстрел, уточняется в публикации, Рыбаков сделал в воздух, второй – в стороны представителей «Правого сектора» (запрещен в РФ).

В ходе инцидента никто не пострадал. На месте продолжают работу правоохранительные органы.

На внеочередной сессии Никопольского горсовета депутаты планировали рассмотреть вопросы, которые не успели обсудить на очередной сессии 27 апреля. Она также была сорвана. Причиной стал отказ депутатов обсуждать «состав избранного недавно Общественного совета».

1 Организация запрещена на территории РФ.