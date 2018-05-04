Россияне уверены, что Путин учитывает мнение граждан при принятии решений

Москва, 4 мая. Большинство россиян уверены, что президент РФ Владимир Путин при принятии решений учитывает мнение и интересы граждан.

Соответствующие результаты показал опрос, проведенный фондом «Общественное мнение». Согласно исследованию, 54% жителей России считают, что глава государства в первую очередь руководствуется мнением граждан, когда принимает решение.

Также социологи поинтересовались у респондентов, как, на их взгляд, президент справляется со своими обязанностями. 37% опрошенных отметили, что Путин выполняет их в настоящее время лучше, чем в предыдущие сроки, 43% россиян считают, что так же.

Опрос проводился 22 апреля 2018 года. В нем приняли участие 1,5 тысячи россиян из 100 населенных пунктов 43 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.