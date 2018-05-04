МИД РФ сообщил о полном выводе «непримиримых боевиков» из Восточного Каламуна в Сирии

Москва, 4 мая. Спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила о завершении вывода «непримиримых боевиков» из Восточного Каламуна в Сирии.

«Завершена эвакуация так называемых непримиримых боевиков из Восточного Каламуна", — заявила дипломат, уточнив, что последняя партия из полутора тысяч участников бандгрупп с членами их семей выехала на север Сирии 26 апреля.

Кроме того, Захарова сообщила о проведении властями Сирии процедуры правовой реабилитации так называемых раскаявшихся боевиков. Продолжаются также и работы по восстановлению социально-экономическую инфраструктуры населенных пунктов, где было реализовано замирение сторон.