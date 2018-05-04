Додон: Молдавский народ никогда не забудет подвиг советского солдата-освободителя

Кишинев, 4 мая. Президент Молдавии Игорь Додон призвал никогда не забывать подвиг советского солдата-освободителя. Об этом он написал в своем Facebook, комментируя свое поздравление с наступающей 73-летней годовщиной Победы.

Додон уточнил, что население Молдавии никогда не забудет подвиг советского солдата. Он также заявил, что Кишинев не позволит кому-либо переписывать историю в свою выгоду. По словам главы Молдавии, даже через многие годы народ будет праздновать День Победы. Он напомнил, что 9 Мая праздник не только стран бывшего СССР, но и всего мира.

Как пишет ТАСС, поздравление составлено из советской кинохроники. Кадры сопровождаются песней «Офицеры». Ролик будет транслироваться на местных телеканалах.