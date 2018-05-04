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Школьник погиб при обрушении кирпичной стены дома в Тульской области
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    Школьник погиб при обрушении кирпичной стены дома в Тульской области

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    Школьник погиб при обрушении кирпичной стены дома в Тульской области

    Тула, 4 мая. В Чернском районе Тульской области погиб 12-летний мальчик в результате обрушения стены нежилого дома, других пострадавших при инциденте нет, сообщили в региональном управлении МЧС.

    Поздним вечером 3 мая в экстренные службы Тульской области поступила информация об обрушении нежилого дома в населенном пункте Ержино. Как отмечает «Комсомольская правда», два брата разбирали кирпичную стену. На одного из мальчиков обрушилась часть постройки. Ребенок скончался в карете скорой помощи. Обстоятельства ЧП устанавливаются, передает «Пятый канал».

    Автор: Ирина Селезнева
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