Школьник погиб при обрушении кирпичной стены дома в Тульской области

Тула, 4 мая. В Чернском районе Тульской области погиб 12-летний мальчик в результате обрушения стены нежилого дома, других пострадавших при инциденте нет, сообщили в региональном управлении МЧС.

Поздним вечером 3 мая в экстренные службы Тульской области поступила информация об обрушении нежилого дома в населенном пункте Ержино. Как отмечает «Комсомольская правда», два брата разбирали кирпичную стену. На одного из мальчиков обрушилась часть постройки. Ребенок скончался в карете скорой помощи. Обстоятельства ЧП устанавливаются, передает «Пятый канал».